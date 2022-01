Una mozione per il rifacimento della parte alta del viale Stazione

BELLINZONA - La parte alta di viale Stazione a Bellinzona necessita di un rifacimento. È quanto sostiene il Gruppo PLR in Consiglio comunale a Bellinzona, che ha inoltrato una mozione al Municipio.

Se la parte bassa si presenta «curata, funzionale, sicura e ben frequentata», la parte alta presenta alcuni problemi, si legge nel testo della mozione. In particolare «il fondo stradale in dadi di porfido rosso e i marciapiedi in lastre di granito, a causa di un progressivo degrado, presentano cedimenti, blocchetti e lastre instabili con conseguente infiltrazione d'acqua»; «la manutenzione ordinaria risulta insufficiente ed è necessario intervenire in modo più radicale»; «le sottostrutture, visto la loro vetustà, sono da sostituire ed adeguare alle attuali necessità»; l’illuminazione è di vecchia generazione e non più a norma».

«Questa situazione crea svariati disagi: viene a mancare la sicurezza dei pedoni, non valorizza sufficientemente gli stabili (alcuni architettonicamente molto pregiati), non fa risaltare le vetrine dei pochi negozi rimasti e dà la sensazione di trascuratezza». Risistemare e rendere più confortevole la parte alta del viale stazione, come la parte bassa, deve «diventare un’opera fondamentale per l’attuale Municipio», un adeguato arredo urbano (panchine, stalli per le biciclette, cestini, illuminazione adeguata,...) permetterà una maggiore fruizione da parte del cittadino e del turista ed un interessante luogo per l’insediamento di nuovi commerci, prosegue il testo.

In particolare Vito Lo Russo (primo firmatario) chiede al Municipio di presentare a breve un messaggio per il rifacimento della parte alta del viale Stazione della città di Bellinzona.

Cofirmatari: Laura Codiroli, Anita Banfi Beltraminelli, Silvia Gada, Michela Pini, Carlo Banfi, Fabio Briccola, Andrea Cereda, Arno Ceschi, Manuel Della Santa, Renato Dotta, Bixio Gianini, Carmelo Malingamba, Alberto Marietta, Matteo Mozzini, Paolo Righetti, Patrick Rusconi, Damiano Stroppini, Tiziano Zanetti, Fabio Briccola, Nicola Zorzi.