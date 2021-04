A Mendrisio «fermiamo la cementificazione»

MENDRISIO - Tante abitazioni sfitte, e cantieri che continuano a rubare verde al territorio: la cementificazione del Mendrisiotto preoccupa il consigliere comunale Massimo Cerutti (Plr) che in un'interrogazione odierna propone alcune soluzioni al Municipio.

«Dagli ultimi dati pubblicati dai media, Mendrisio appare come fanalino di coda in Ticino per quanto riguarda l'occupazione di immobili» si legge nel testo. Per il consigliere comunale e candidato momò è in corso uno «spreco di territorio» che impone una modifica «urgente» dei piani regolatori. Una soluzione, propone Cerutti, potrebbe essere quella di convertire ad uffici una parte degli uffici destinati ad abitazioni.

«Il tutto - conclude l'interrogazione - per favorire l'insediamento di nuove aziende, visto che la regione di Lugano è intasata, favorendo così anche l'arrivo di nuovi abitanti».