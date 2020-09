Un video a scuola fa arrabbiare Robbiani

BELLINZONA - Propaganda politica alla Scuola alberghiera (Sssat) di Bellinzona? Un video che sarebbe stato mostrato di recente agli allievi durante una lezione, ha mandato in bestia il deputato leghista Massimiliano Robbiani.

Il video in questione - si legge in un interrogazione presentata oggi da Robbiani al governo - altri non sarebbe che lo spot per il "Sì" all'iniziativa per la limitazione. Solo che, secondo il deputato, sarebbe stato accompagnato «con tanto di commenti negativi e strumentalizzazione della bambina protagonista».

Una «decisione della scuola» inaccettabile per Robbiani. «Indottrinare dei ragazzi su un tema in votazione è assolutamente contro la logica democratica». Il deputato chiede quindi al Consiglio di Stato di fare chiarezza sull'episodio, e prendere provvedimenti.