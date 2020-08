Undici domande sul crollo di Daro

BELLINZONA - Il crollo di un muro di sostegno in un cantiere situato in via ai Ronchi a Daro ha fatto tornare d'attualità una problematica che i Verdi del Ticino avevano già portato all'attenzione del Municipio di Bellinzona sei anni fa. Ovvero quella di concedere licenze edilizie in collina, dove le strade e la morfologia del terreno non è adeguato a uno sfruttamento intenso. «Un appello - precisano i Consiglieri comunali Marco Noi e Ronnie David - che visto quello che è successo sembra essere caduto nel vuoto».

Nella loro interpellanza, Marco Noi e Ronnie David ricordano poi come, negli ultimi anni, i Verdi abbiano denunciato «la politica sregolata del Municipio, il quale per poter corrispondere all’immaginario di grandezza e sviluppo dipinto con la campagna aggregativa, ha spinto sull’acceleratore dell’edificazione pubblica e privata, facendosi però scappare di mano in diverse occasioni la gestione normativa, operativa e finanziaria dei progetti».

Il cedimento del muro di sostegno della strada soprastante a un cantiere in una zona molto scoscesa - continuano i consiglieri comunali - sembra essere «un ulteriore esempio di questa pericolosa linea politica tenuta dal Municipio».

L'avvertimento del 2014 - Già nel 2014, in occasione della discussione sul credito di quasi tre milioni per il risanamento di Via Malmera, poco sotto a Via dei Ronchi, i Verdi avevano messo in guardia da «questa politica di urbanizzazione sregolata e non sostenibile, in atto anche in quella zona collinare». Un «segnale politico» - lanciato in particolar modo dal consigliere comunale Paolo Bernasconi - che sembra proprio non essere stato raccolto dall’attuale Municipio. «Una riflessione approfondita è oggi ancora più rilevante - non solo in funzione della qualità del servizio, ma anche per questioni di sicurezza pubblica - alla luce della maggiore consapevolezza di quanto i cambiamenti climatici possano portare a eventi estremi con dissesti idro-geologici», concludono Noi e David nel loro esposto.