Muro di sostegno crollato: «Zona sicura anche con l'arrivo della pioggia»

BELLINZONA - Ieri mattina un muro di sostegno di un cantiere situato a Daro è crollato, causando pure la rottura di una tubatura dell'acqua. Fortunatamente al momento dello smottamento nessun operaio era al lavoro e anche per le case sottostanti non vi è stata alcuna conseguenza.

A preoccupare è però l'evoluzione della situazione viste le forti precipitazioni previste nel weekend. Proprio per questo gli addetti ai lavori hanno provveduto, già nella giornata di ieri, alla messa in sicurezza del tratto stradale al di sopra del muro (via ai Ronchi). «La strada è stata sbarrata ed è stato previsto un piano di monitoraggio con il geologo, gli addetti del dicastero e i responsabili dell'impresa», conferma il municipale Christian Paglia.

È stato inoltre messo in atto un piano di evacuazione e di drenaggio delle acque superficiali, in modo da non sovraccaricare la zona. Sulle cause del cedimento è invece ancora prematuro esprimersi.

lettore tio.ch/20minuti