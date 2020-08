Nuovo presidente per i Giovani UDC

MEZZOVICO - I Giovani UDC ticinesi, riuniti in assemblea a Mezzovico, hanno eletto all’unanimità Diego Baratti come nuovo presidente cantonale. Il presidente uscente Daniel Grumelli ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato al fine di dare un nuovo slancio giovanile alla sezione, e per concentrarsi sulle sue attività nella sezione UDC di Monteceneri.

Partito in crescita - Nel suo rapporto di chiusura Grumelli ha elencato i continui passi avanti fatti dai Giovani UDC nel ritagliarsi un proprio spazio nella politica cantonale: «Siamo un partito in crescita. Negli ultimi quattro anni abbiamo quasi duplicato il numero di membri, e siamo stati protagonisti nella politica giovanile cantonale: la campagna per prima i nostri, quella contro la nuova legge dei casinò, la raccolta firme per l’iniziativa per la limitazione e da ultimo le comunali, poi annullate, dove avevamo portato ben 30 giovani a candidarsi».

Prossimo obiettivo: Comunali 2021 - Al timone del movimento giovanile è stato eletto Diego Baratti, classe 1997, che attualmente sta completando il bachelor in economia aziendale all’Università di San Gallo. Consigliere Comunale a Ponte Capriasca, Baratti è anche membro del direttivo nazionale dei Giovani UDC Svizzera nonché membro del Direttorio del Comitato Contro una Strisciante Adesione all'Unione Europea. «Il mio obiettivo - precisa il neo-eletto - è quello di continuare a far crescere il nostro movimento. Il nostro prossimo importante appuntamento saranno le Elezioni Comunali di aprile 2021, dove vorremmo presentare ancora più candidati e raggiungere l’elezione di nuovi consiglieri comunali, e magari anche un municipale».

Ad completare la nuova presidenza ci saranno i due vice Claudia Carelle (Giubiasco) e Davide Piatti (Savosa), il segretario cantonale Matteo Ortelli (Porza) e il responsabile campagne Tiziano Sala (Novaggio).

Giovani UDC