A Galbisio spunta la segnaletica "rudimentale"

GALBISIO - «Un foglio A4 messo in una busta trasparente e attaccato con nastro adesivo ai cartelli stradali esistenti». È la situazione spuntata nell'ultima settimana di luglio a Galbisio. Che non è andata giù al consigliere comunale Luca Madonna.

«Chi si occupa della segnaletica provvisoria in prossimità di cantieri? - chiede al Municipio con un'interpellanza -. Il Dicastero di riferimento approva o è quantomeno informato di questo modo di procedere?».

Per il consigliere comunale leghista «cartelli stradali provvisori posati in modo un po' naïf in prossimità di lavori in corso o segnaletiche poco chiare nell’imminenza di incroci non fanno altro che confondere gli utenti della strada, con il rischio di causare incidenti magari anche gravi».

Luca Madonna