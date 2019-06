Medici contro i vaccini: «Quali controlli?»

BELLINZONA - La proliferazione di medici che si professano contro i vaccini preoccupa il deputato UDC Tiziano Galeazzi. Questi, assieme ad altri colleghi e per mezzo di un'interrogazione interpartitica, ricorda al Consiglio di Stato il caso della dottoressa Gabriella Lesmo, radiata nel 2018 dall’Ordine dei Medici di Milano.

La dottoressa in questione, recita l'interrogazione, «è conosciuta per sconsigliare i vaccini e sostenere che l’autismo è causato da essi». La stessa, sostengono i deputati UDC e Lega: «Ha proposto, in passato, pure cure chelanti e camera iperbarica per i piccoli pazienti affetti da questa sindrome. La chelazione sembra essere una pratica pericolosa, in quanto viene utilizzato EDTA, che è altamente tossico per le cellule e può portare alla morte del paziente».

L'atto parlamentare prende spunto da un caso analogo: «Così come accadde con la dottoressa Mereu che, nel marzo del 2017, viveva e lavorava in Ticino nonostante fosse stata radiata dall’Ordine dei Medici di Cagliari, la dottoressa Lesmo, dopo aver lasciato il Centro Lugano Care a Noranco, risulta avere in essere uno studio al Parco Maraini di Lugano».

A fronte di quanto esposto sopra vengono poste al Governo le seguenti domande: