Perde il controllo della moto e cade sull'A2, è grave

L'uomo è stato soccorso sul posto dalla Croce Verde e trasportato in elicottero in ospedale dalla Rega. In base a una prima valutazione medica, il 48enne ha riportato ferite giudicate gravi. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto dell'autostrada è stato temporaneamente chiuso, per poi essere riaperto attorno alle 21.10.