Cronaca di un sabato (finalmente) piovoso

LOCARNO - Una giornata di pioggia ”come si deve” su di un Ticino assetato e che non vedeva precipitazioni di questa intensità da più o meno 6 mesi a questa parte.

A raccontare questo sabato meteorologicamente degno di nota ci ha pensato MeteoSvizzera che ha dedicato un comunicato/blog speciale per una giornata finalmente «in situazione tipica per il mese di aprile».

Ok, ma quanta pioggia è caduta? «I valori degli accumuli di pioggia risultano per ora piuttosto variabili: nel Locarnese e valli Onsernone, Verzasca e Maggia i quantitativi possono considerarsi soddisfacenti, con 30 - 60 mm di pioggia nelle ultime 24 ore», riporta MeteoSvizzera.

Fra le Centovalli e la Valla Maggia sono stati superati i 50 mm di precipitazioni. Per ritrovare una giornata così piovosa sul Sopraceneri bisogna risalire al 3 novembre 2021, quasi 6 mesi fa. Benvenuta acqua! pic.twitter.com/PZnh6LNuXo — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) April 23, 2022

«Era dal novembre 2021 che non si misuravano valori simili». Per quanto riguarda le altre regioni del Cantone si parla di entità minori di pioggia «dai 10 ai 20 mm di pioggia» che però verranno rimpolpate nelle prossime ore con l'intensificarsi delle precipitazioni - anche in temporali - nella nottata.

Il limite delle nevicate, con il calare del sole, si abbasserà a 1'300 metri per poi rialzarsi domani a 1'500. Per quelle quote sono previste fra i 10 e i 30 centimetri di neve. Sopra i 2'000, invece, dai 30 ai 50 centimetri.

Precipitazioni a sud delle Alpi e favonio al nord. Cronaca della prima giornata piovosa a sud delle Alpi dopo ormai 6 mesi a secco. https://t.co/kkuinyDu7U pic.twitter.com/e7X19KXXoO — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) April 23, 2022

Ti-press (Alessandro Crinari)