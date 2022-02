Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata

LUGAGGIA - Con l'auto giù per una scarpata. E una donna è in gravi condizioni. È successo oggi pomeriggio poco prima delle 17.30 a Lugaggia, riferisce la Polizia cantonale.

Un 68enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese circolava sulla strada cantonale in direzione di Tesserete. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada sulla destra, per poi finire, dopo un volo di circa dieci metri, in una scarpata. Stando a una prima valutazione medica, il 68enne ha riportato ferite leggere mentre la passeggera, una 68enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è grave.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Torre di Redde, i pompieri di Lugano e di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.