Altri 68 nuovi positivi in Ticino, uno anche in casa anziani

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 68 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Ticino. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Ieri si contavano invece 94 positivi. Come ieri, anche oggi non si registrano nuove vittime. Il bilancio totale dei decessi da inizio pandemia resta quindi fermo a 982.

Dei 68 positivi registrati, dopo un lungo trend positivo, se ne conta uno residente in una delle case di riposo ticinesi. La persona in questione è vaccinata e presenta sintomi lievi. Lo comunica l'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana).

Altri 6 ticinesi hanno necessitato di un ricovero nelle strutture ospedaliere perché affetti dal virus, mentre i dimessi sono 6. I pazienti Covid ricoverati nei nostri nosocomi rimangono dunque 93 (settimana scorsa erano 89, due settimane fa 102), di cui 15 (meno 2) si trovano nel reparto di cure intense.

In Ticino i tamponi risultati positivi al virus da inizio pandemia sono ora 31'634.

I dati di domenica riguardo alla campagna vaccinale parlano di un totale di 91'246 dosi somministrate, e di un 9% della popolazione ticinese completamente immunizzata.

I ticinesi in isolamento perché contagiati sono 445 (aggiornamento di lunedì), mentre le persone sotto regime di quarantena perché entrate in contatto con dei positivi o per essere rientrate da Paesi giudicati a rischio dall'UFSP sono 659.



Tio/20minuti

Non ci sono nuove quarantene di classe, riferisce il Decs, mentre sono tre quelle attualmente in atto.



Tio/20minuti

Tio/20minuti