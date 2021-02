Centauro tamponato e ferito da un'auto

SANT'ANTONINO - È rimasto ferito, ma stando alle informazioni raccolte sul posto non in modo grave, il conducente di una moto rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto stamattina Sant'Antonino.

Poco dopo le 6.30, il centauro 37enne - cittadino domenicano residente nel Mendrisiotto - stava percorrendo l'A2, in direzione nord, quando per motivi da stabilire è stato tamponato da una Peugeot immatricolata in Italia, al cui volante si trovava un 42enne automobilista italiano, residente in Provincia di Lecco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure allo conducente, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa mezz'ora.

Rescue Media