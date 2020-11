Covid: 210 positivi e 8 decessi

LUGANO - Sono 210 (confermando l'andamento degli ultimi giorni) i nuovi positivi al coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore, comunicati come al solito dall'Ufficio del medico cantonale. Il dato mostra un lieve calo rispetto a quello di ieri, che dava conto di 246 nuovi casi (il giorno prima erano 279).

Scende anche il numero dei nuovi ricoveri, 22 (contro i 32 di ieri), a fronte di 21 dimessi. Tuttavia sono 8 le nuove vittime del Covid-19 (ieri erano state 7) e che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a quota 538.

Il totale dei pazienti ricoverati in ospedale è di 347 (contro i 352 di ieri). Di questi sono 43 quelli che attualmente si trovano in cure intense, quattro in più rispetto a ieri. Il dato cumulativo dei positivi ai tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza pandemica in Ticino, ovvero dal 25 febbraio, è di 15667.

Le persone che si trovano in isolamento sono 1589 (stando agli ultimi dati messi a disposizione, che risalgono al 26 novembre) e 3091 quelle che stanno osservando una quarantena (dati relativi sempre al 26 novembre). Il rapporto tra test effettuati e positivi è del 19%, secondo i dati risalenti al 25 novembre.

La situazione nelle case anziani Arriva oggi anche l'aggiornamento della situazione legata al Covid nelle case anziane. Sono 12 in più i residenti risultati positivi al Coronavirus (il totale è di 269). Le case anziani con presenza di positivi sono 30. Di residenti ospedalizzati ce n'è uno (73 da inizio pandemia), mentre sono 2 quelli deceduti per Covid (228 da inizio pandemia) e 5 per altre cause (828 da inizio pandemia).

tio/20min