Auto contro un motorino: ferite serie per un quattordicenne

FRASCO - Un quattordicenne gravemente ferito: è il bilancio di un incidente che si è verificato stamani, poco dopo le 11.30, a Frasco, in Val Verzasca.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, un 56enne automobilista svizzero domiciliato nel Canton Zurigo circolava sulla strada cantonale in direzione di Gerra Verzasca. Per cause che sarà l'inchiesta a stabilire, in fase di sorpasso la vettura si è scontrata con un motorino che stava svoltando su una strada laterale. In sella c'era il quattordicenne.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia intercomunale del Piano nonché i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il quattordicenne ha riportato serie ferite.