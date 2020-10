Un furbo nella Maggia in piena

SOLDUNO - Lo sprezzo del pericolo, in un immagine. E anche una bona dose di furbizia. Oggi pomeriggio la Maggia si è gonfiata come non mai, dopo il maltempo di questa notte. Ma non è mancato chi se l'è spassata, alla faccia delle regole e del buonsenso.

Il video inviato in redazione da un lettore immortala una scena surreale. Qualcuno ha pensato bene, nell'allerta generale - mentre i pompieri correvano da un capo all'altro del Sopraceneri, e la Polizia sgomberava il lungolago di Locarno - di approfittarne per fare una discesa del fiume in kayak.

Lo spericolato canoista è stato ripreso all'altezza di Solduno, a cavallo dei flutti, mentre scendeva a valle ad altissima velocità. C'è da sperare che sia arrivato alla foce.