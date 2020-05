Operaio cade da tre metri e si ferisce

MELANO - Non avrebbe riportato ferite troppo gravi l'operaio vittima di una caduta da circa tre metri avvenuta questa mattina - attorno alle 8.30 - in un cantiere edile di Via Scairone a Melano.

L'uomo stava lavorando quando improvvisamente è precipitato finendo nello scantinato della casa in costruzione. In un punto difficilmente raggiungibile. Per questo motivo i soccorritori del SAM - subito giunti sulla scena dell'infortunio - hanno dovuto richiedere l'intervento dell'Unità d'Intervento Tecnico dei Pompieri del Mendrisiotto.

I militi, grazie alla gru presente sul cantiere, hanno potuto togliere l'operaio dalla scomoda posizione in cui si trovava e trarlo in salvo. L'uomo - riferisce Rescue Media - non dovrebbe, apparentemente, aver riportato ferite troppo gravi.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media