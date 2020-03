Limitazioni o cessazione delle attività, arriva l'ok da Berna

BERNA - Il Consiglio federale ha deciso oggi di autorizzare il Canton Ticino a ordinare la limitazione o la cessazione delle attività in determinati settori economici per un periodo di tempo limitato. Lo fa sapere il portavoce del governo André Simonazzi. «Il Consiglio federale riconosce che la situazione epidemiologica in Ticino rappresenta una particolare minaccia per la salute della popolazione».

L'approvvigionamento della popolazione in beni e servizi e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie rimangono garantiti.

La richiesta del Canton Ticino è quindi stata accolta, e l'autorizzazione è valida retroattivamente dal 20 marzo e può essere prorogata fino al 5 aprile.