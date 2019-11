Obv, con l'inchiesta cade una prima testa

MENDRISIO - C'è già un primo licenziamento nell'ambito dell’inchiesta amministrativa aperta dall’Ente ospedaliero cantonale (Eoc) per far luce sui fatti accaduti nel reparto di Medicina 1 dell’ospedale regionale della Beata Vergine di Mendrisio.

Il taglio di un collaboratore - riferisce oggi la Regione - sarebbe stato deciso per l’uso, se non improprio, quantomeno disinvolto delle reti sociali. Cosa, questa, che sarebbe accaduta anche tra altri collaboratori, o almeno è ciò su cui si sta concentrando una parte delle indagini.

I professionisti della sanità, a contatto quotidiano con dei malati, avrebbero infatti utilizzato le chat per scambiarsi e diffondere foto e video dei pazienti a loro insaputa. Abitudine, questa, che ha riguardato ad esempio l’infermiere 45enne indagato dalla Procura per la morte sospetta di 17 degenti, malati terminali.

I fatti avrebbero avuto luogo in un periodo che va dal 2014 alla fine del 2018. Le indagini della magistratura proseguono, dunque, mentre l’operatore sanitario indagato è stato rimesso in libertà lo scorso agosto, dopo quasi nove mesi di carcere. L’Obv, intanto, ha fatto recapitare all’organico in forze alla struttura delle informative specifiche su come comportarsi con i media sociali.