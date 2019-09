L'allenatore del culturista 23enne: «Un ragazzo esuberante»

VARESE - «Un ragazzo esuberante che mi voleva bene, conosciuto da solo un mese, troppo poco. Se il medico ha dichiarato la morte naturale l’autopsia ci dirà che problema avesse. Ci vuole rispetto per un figlio di soli 23 anni». Queste la parole - riportate dal portale Varese News - di Matteo Martinez, preparatore atletico del culturista varesino che in Ticino lavorava come guardia di sicurezza, trovato morto lunedì in una stanza d'albergo a poche ore da una gara.

Il coach, si prendeva cura del body builder da circa quattro settimane, come confermato dallo stesso 23enne in un posto pubblicato dopo la gara dalla quale era uscito vincitore di quattro medaglie d'oro.

La pagina Facebook dell'atleta, intanto, si è trasformata in uno spazio per i post omaggio a Daniele. Post che in una manciata di ore si sono riempiti di centinaia di messaggi di cordoglio. Ma sui social si sono moltiplicate anche le ingiurie nei confronti del giovane. Sono diversi i commenti che hanno inferto un ulteriore duro colpo al cuore già sofferente di amici e familiari. Ma anche della fidanzata Ilenia che non ha voluto commentare in alcun modo la tragedia che l'ha colpita.

A fare chiarezza su questa prematura morte saranno gli esami clinici. Solo così si potrà capire cosa ha strappato alla vita un ragazzo che, solo poche ore prima, sprizzava vita da tutti i pori.