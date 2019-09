Agente di sicurezza in Ticino trovato morto dopo la gara di bodybuilding

VARESE - È stato trovato questa mattina alle 6. Morto in una stanza d'albergo. Si è spento così, a Padova, il culturista varesino Daniele Pozzi. A soli 23 anni.

Inutile l'intervento dei soccorsi. Per il giovane non c'era più niente da fare. Una vita breve, ma vissuta intensamente quella di Daniele, agente di sicurezza in Ticino per Swiss Security, ma prima di tutto bodybuilder e personal trainer.

Una passione, quella per il culturismo, diventata un secondo lavoro per il 23enne, che si trovava in Veneto proprio per prendere parte ad un concorso internazionale di culturismo tenutosi questo fine settimana alla Fiera di Padova. Concorso che gli aveva riservato anche grandi soddisfazioni, riuscendo a portarsi a casa quattro ori.

Le autorità, ora, hanno disposto l’autopsia per verificare le cause del decesso. Solo ieri, ringraziando il suo preparatore, scriveva sui social: «Non ho parole, in 4 settimane mi hai fatto fare ciò che nn ho mai fatto. Ho raggiunto una condizione piena, tirata, dura, senza stress. Ho semplicemente seguito tutto alla lettera e, giorno dopo giorno, mi sono meravigliato di come a ogni input che davi al mio fisico la reazione era immediata. Grazie. Quattro ori. Nient'altro da dire. Solo l'inizio. Grazie coach».

Facebook