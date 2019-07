Quel che resta del capannone bruciato a Iragna

RIVIERA - La luce del giorno mostra gli effetti dell’incendio che nelle prime ore di questa mattina ha colpito il capannone di un’azienda agricola in via della Pietra ad Iragna. Nelle foto scattate si possono vedere in modo chiaro gli importanti danni subiti dalla struttura.

Fortunatamente l’incendio non ha provocato né feriti né intossicazioni. Le persone evacuate a titolo precauzionale - sei in tutto - hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni già nel corso della mattinata.

Le cause del rogo - come confermato dalla Polizia cantonale in una nota - non sono ancora state individuate e toccherà all’inchiesta in corso fare luce sull’accaduto.

Rescue Media