Incendio a Iragna, rientrate in casa le persone evacuate

RIVIERA - Hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni le persone - sei e non una decina, come riferito in un primo momento - evacuate a titolo precauzionale questa mattina a causa dell’incendio divampato a Iragna. Lo comunica la Polizia cantonale.

Le fiamme, inizialmente sprigionatesi da un capannone in lamiera, si sono estese per breve tempo anche ad una serra adibita a deposito. Le cause del rogo dovranno essere stabilite dall’inchiesta di polizia.

Nessuno - conferma inoltre la Polizia cantonale - è rimasto ferito. Ingenti per contro i danni materiali subiti dalle strutture colpite.

Rescue Media