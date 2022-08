Artioli si compra Milano (da una barca in mezzo al mare) 

«Mercato in espansione» - Un piccolo grattacielo di 14 piani in via Turati, a due passi dal "quadrilatero della moda". Un palazzo per uffici nella stessa via e un altro in via Bagutta (sei piani di negozi e uffici, prezzo: 35 milioni). Più circa 390 appartamenti da affitto breve divisi tra i Navigli e viale Monza, e il progetto di un palazzo per uffici nel quartiere Romolo. C'è un bel po' di Ticino sotto la Madonnina, sono oltre 60mila i metri quadri di suolo milanese di porprietà di Artisa. «È un mercato in espansione» spiega il country manager Matteo Monferini. In due anni il gruppo ha investito 230 milioni e in futuro investirà «soprattutto sulle residenze per anziani», un settore che «in Italia ha ampi margini di migliora