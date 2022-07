Il Municipio darà maggiore assistenza a chi ne ha bisogno

Un’attenzione particolare è stata inoltre rivolta ai giovani per prevenire situazioni di disagio sociale. La consulenza e l’accompagnamento offerti dai servizi cittadini garantiscono il sostegno alle persone in situazione di fragilità; la riflessione sulle politiche comunali dell’aiuto tiene in considerazione i vari risvolti che la povertà assume nelle situazioni individuali: la salute, l’esclusione sociale e la solitudine. Il messaggio è stato trasmesso per esame al Consiglio comunale.