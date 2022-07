Lo smog canicolare investe il Mendrisiotto, e forse anche le sue strade

Restrizioni in strada - La canicola potrebbe inoltre avere un impatto sulla circolazione stradale. Nell’eventualità di un superamento di almeno tre ore consecutive della soglia di allarme in due stazioni di misura, precisa infatti il Dipartimento del territorio, sarebbero date le condizioni per l’introduzione di misure anti-inquinamento come la limitazione generalizzata della velocità a 80 km/h sulla tratta autostradale interessata. Unica eccezione: i veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanza, stato maggiore di condotta). È inoltre possibile che venga inserito anche il divieto di sorpasso, sulle autostrade e semiautostrade, per i veicoli pesanti.