Le bottiglie PET cambieranno tappo

In Svizzera - Non esiste una regolamentazione simile. «A oggi in Svizzera non sono previste modifiche alla legge - ci conferma l’ufficio stampa di PET-Recycling Svizzera - i cosiddetti "tethered cap" diventeranno lo standard in Svizzera anche senza una nuova base legale. Ormai la produzione in Europa è passata a questi coperchi e non vengono prodotti tappi separati per il piccolo mercato svizzero (rispetto all'UE)».