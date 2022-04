Weekend da 436 casi e un decesso in Ticino

BELLINZONA - Sono 436 i Covid-positivi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore. Una media di 145 al giorno. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale. Numeri, questi, che rispecchiano quelli dell'ultima settimana: venerdì erano stati 202, giovedì 196. Durante il weekend una persona è però spirata a causa della malattia.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere ticinesi si contano 80 pazienti Covid in tutto, quattro in più rispetto a venerdì, ma solo quattro di loro si trovano in cure intense. Durante la seconda settimana di aprile l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 70,1 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 75 anni e il più anziano 94.

Gli anziani - Nelle case di riposo si registrano 14 nuovi contagi e cinque guarigioni. Gli infetti salgono così a 31 in tutto, divisi in sei diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di martedì scorso, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46,6% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 79,2% tra gli over65.