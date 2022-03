In calo i pazienti Covid negli ospedali ticinesi, ma c'è un paziente in più in terapia intensiva

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati accertati altri 1'068 contagi da Covid-19. Purtroppo si registra anche un nuovo morto. Il numero complessivo delle vittime del coronavirus sale così a quota 1'145. Lo si evince dall'odierno bollettino diffuso dalle autorità sanitarie cantonali.

Oggi sono in leggero calo i posti letto occupati nelle strutture sanitarie. Attualmente sono infatti 128 i pazienti Covid (-4 rispetto a ieri, quando erano 132). Di questi, dieci si trovano in cure intense (+1).

Covid nelle case per anziani - Nelle case per anziani i nuovi positivi sono 36. Attualmente si contano 117 malati di Covid in 25 strutture ticinesi, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Nelle ultime ventiquattro ore, 59 residenti sono inoltre stati dichiarati guariti.

La campagna di vaccinazione - Con la revoca di praticamente tutte le restrizioni, che in Svizzera è avvenuta lo scorso 17 febbraio, la campagna di vaccinazione anti-Covid continua a marciare sul posto. In Ticino il 72,3% delle persone è completamente vaccinato (dato aggiornato al 21 marzo 2022). Il 46,1% dei vaccinati ha inoltre ricevuto anche il richiamo.