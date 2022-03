Le nozze di Cademario con Bioggio sfumano per un rifiuto vestito da rinuncia

CADEMARIO - Al matrimonio tra i Comuni di Bioggio, Aranno, Neggio e Vernate non si aggiungerà Cademario. Dopo aver più volte chiesto ai vicini di partecipare al progetto aggregativo, è lo stesso Municipio di Cademario ad annunciare che le nozze allargate sono sfumate: «Malgrado gli sforzi profusi - si legge in un avviso alla popolazione - abbiamo dovuto constatare che non vi è stata la volontà di sostenere la nostra partecipazione al progetto aggregativo, né da parte del Cantone, né da parte dei comuni coinvolti». Pur prendendone atto, l’Esecutivo si dice rammaricato «per l’atteggiamento poco costruttivo delle parti coinvolte».

La pillola indorata dal Cantone - Quello che sembra un “vengo anche io, non tu no” viene raccontato in maniera sostanzialmente diversa dal Dipartimento delle istituzioni, che in uno scritto del 20 gennaio ringrazia il Municipio di Cademario per la «rinuncia del vostro Comune a richiedere l’adesione al progetto». «Con piacere - continua il Dipartimento - abbiamo preso atto della vostra volontà di, in un primo tempo, concentrare gli sforzi nell’ambito dell’aggiornamento infrastrutturale». La lettera riassume l’esito di una videoconferenza del 13 gennaio scorso tra il Municipio, il direttore del DI Norman Gobbi e il capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa. A pubblicarla all’albo elettronico di Cademario è lo stesso Municipio, che rende pubblici anche altri documenti, tra cui il carteggio con Bioggio e le ragioni del rifiuto addotte da quest’ultimo Comune.

Se ne riparlerà? - Non tutti nel Municipio di Cademario vedono Bioggio come l’Eldorado: «Sono dell’opinione che prima siano i comuni della collina a parlarsi e preparare un matrimonio attrattivo, unendo le proprie peculiarità» spiega il vicesindaco di Cademario Pietro Righetti, da noi raggiunto per un commento. «Nel nostro Malcantone, immobilismo di Manno, Agno e Caslano a parte, ci si aspetta che siano i Comuni “ricchi e potenti” del piano a fare le proprie mosse sullo scacchiere regionale. Quello che però non capisco è l’approccio. Mi sembra che si voglia “copiare” lo schema dell’aggregazione della grande Lugano. Dobbiamo però chiederci se questi Comuni forti del piano, siano tanto forti quanto Lugano. E altrettanto determinati. Questo - conclude il vicesindaco - mi porta a guardarmi piuttosto intorno che a scrutare il piano». La vita lassù non è in definitiva così agra.