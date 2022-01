Walking Lugano torna al gran completo

LUGANO - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di Walking Lugano, in programma domenica 15 maggio. L’evento torna al gran completo proponendo tutti i tracciati, incluso anche il “Brè City Trail”. Lo scorso anno - ricordiamo - l’evento si era svolto nel mese di settembre in forma ridotta e con un numero massimo di partecipanti.

Per gli appassionati verranno proposti percorsi walking e nordic walking di diverse distanze e difficoltà e il trail cittadino competitivo (corsa) di 18.7 km e 700 m di salita. La novità dell'edizione 2022 sarà la tariffa ridotta per i più giovani (17 franchi su tutti i percorsi) che viene estesa a tutti i bambini/ragazzi fino ai 16 anni. Un segnale per incitare anche i più giovani a praticare del sano movimento all’aria aperta.

Le iscrizioni sono già possibili su www.walkinglugano.ch o www.biglietteria.ch. Per le famiglie e i gruppi sono previste delle quote speciali: 50% di sconto per le famiglie e 12.5% di sconto per i gruppi a partire da 8 partecipanti (iscrizioni tramite gli appositi formulari da scaricare dal sito dell’evento o da richiedere a iscrizioni@walkinglugano.ch).

Tutte le novità e le informazioni di dettaglio sono visionabili, oltre che sul sito internet della manifestazione, anche sui social (facebook e instagram).