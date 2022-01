Altri 1'484 nuovi casi, di cui 26 nelle case anziani, e due morti in Ticino

BELLINZONA - Sono 1'484 i test risultati positivi al Coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1'737, l'altro ieri 1'548. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Si contano poi altre due persone spirate a causa di un decorso infelice della malattia. Una di loro era un residente di casa anziani. Il bilancio dei morti dall'inizio della crisi sanitaria si attesta a 1'076.

In ospedale - In leggera discesa il numero dei pazienti ricoverati perché affetti da una forma severa del virus. Oggi, con sei in meno, se ne registrano 173 in tutto, di cui 14 si trovano nell'unità di terapia intensiva (come ieri). Durante la scorsa settimana, l'età media dei nuovi ospedalizzati Covid era di 68,4 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 67 anni e il più anziano 91.

Gli anziani - Non cessa il proliferare di contagi nelle case anziane ticinesi. Con 26 nuovi casi, gli utenti attualmente positivi sono 101 in totale. Si contano poi quattro guariti. Le strutture attualmente toccate dal virus sono 17.

A scuola - Non si segnalano quarantene di classe, riferisce il Decs.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 71,1% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 33,4% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 71,6% tra gli over 65.



Tio/20minuti



