La Croce Verde Lugano cerca aspiranti soccorritori volontari

LUGANO - Vi piacerebbe diventare soccorritori volontari in seno alla Croce Verde di Lugano? Ecco la vostra occasione. L'ente di soccorso ospedaliero organizza è infatti in cerca di aspiranti. E il prossimo 17 gennaio proporrà un incontro informativo sulla piattaforma Zoom. Un incontro virtuale in cui saranno fornite tutte le informazioni im merito al prossimo corso di formazione, al tipo d'impegno e alle caratteristiche necessarie dell'aspirante soccorritore volontario.

Le persone ritenute idonee saranno poi contattate per svolgere un test attitudinale, seguito da un colloquio. Una volta superata la selezione, seguiranno un corso della durata di circa nove mesi che partirà a marzo 2022. Durante il percorso formativo, i candidati volontari potranno apprendere le conoscenze di base per praticare il primo soccorso sui pazienti, assistere soccorritori professionisti, infermieri e medici nelle manovre specialistiche e imparare a utilizzare tutte le strumentazioni a bordo delle ambulanze. Dopo aver superato il test conclusivo, sarà consegnato l'attestato finale riconosciuto dalla Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze (FCTSA), dal Dipartimento della sanità e della socialità e dall'Interassociazione svizzera di salvataggio.

I nuovi volontari affiancheranno i soccorritori professionisti nei turni serali, notturni e festivi, prestando servizio per 250 ore annue e un minimo di 20 ore di formazione permanente.

Il corso è rivolto a coloro che hanno più di 18 anni e hanno il domicilio in Svizzera oppure un permesso di lavoro valido. Oltre ad avere le indispensabili idoneità psico-fisiche, gli aspiranti volontari devono essere consapevoli di dover assumere un impegno prolungato nel tempo. Una volta integrato nelle equipe di soccorso, il soccorritore volontario svolgerà le seguenti attività: turni in ambulanza, picchetto di reperibilità in caso d'incidente maggiore, picchetto per manifestazioni particolari (sport, concerti) e trasferimenti a media e lunga distanza.

Per partecipare all'incontro virtuale e ricevere i relativi dettagli, gli interessati devono annunciarsi inviando un email con le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita e indirizzo) alla segreteria di Croce Verde Lugano, al seguente indirizzo: segretariato@croceverde.ch.