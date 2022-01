Covid, in Ticino altri 1'632 casi e 3 decessi

BELLINZONA - Resta anche oggi su quote elevate la curva dei nuovi contagi in Ticino, sospinti dal vento della variante Omicron. Dopo il record registrato ieri, con ben 2'021 casi, in queste ultime 24 ore l'Ufficio del Medico cantonale ha confermato 1'632 ulteriori infezioni da Covid-19.

Negli ospedali ticinesi sono ricoverati 149 pazienti Covid (ieri erano 158) mentre i letti di terapia intensiva occupati sono 13 (ieri erano 12). Purtroppo sono stati registrati anche 3 nuovi decessi e il bilancio delle vittime legate alla pandemia nel nostro cantone è salito a quota 1'056.

Per quanto concerne l'andamento della campagna vaccinale, in Ticino sono state finora somministrate (gli ultimi dati disponibili sono aggiornati a ieri) 598'033 dosi di vaccino. Il 70.6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale di base mentre il 27.9% ha già ricevuto anche il richiamo, percentuale che sale al 68.1% nella fascia di età sopra i 65 anni.

Un nuovo aggiornamento sull'evoluzione di questa nuova ondata di contagi e sui prossimi passi della campagna vaccinale, che in questi giorni si sta aprendo in Svizzera anche alla fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, sono attesi per la giornata di domani nel corso di un infopoint a cui prenderanno parte il Medico cantonale Giorgio Merlani e il Farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.