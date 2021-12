Il Covid-19 cancella anche il carnevale di Malvaglia

MALVAGLIA - Un altro carnevale ticinese - quello di Malvaglia - getta la spugna a causa del Covid-19. Il Comitato organizzatore del Carnevale Malvagliese, l'Associazione Asilo Beach, ha infatti annunciato l'annullamento dell'edizione 2022 prevista dal 10 al 12 febbraio. «Il carnevale - precisa il presidente Stefano Geninasca-Menegalli - è per noi l’espressione massima di libertà, uguaglianza e divertimento. Purtroppo, questi elementi non possono essere garantiti visto il quadro sanitario in cui ci troviamo».

Il Comitato dell'Associazione non vuole inoltre «peggiorare con l'evento» una situazione pandemica già di per sé complicata. «Tutte le nostre energie sono ora rivolte alla realizzazione del Sun Valley Festival 2022 in programma per i primi di giugno presso l’area Boschetto di Malvaglia».