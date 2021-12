In Ticino altri 264 casi e cinque ospedalizzati in più

Giornalista in formazione

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino 264 persone sono risultate positive al Coronavirus. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale. Ieri erano 231, venerdì 173. Dopo i tre decessi di ieri, oggi non si registrano ulteriori vittime del virus.

In ospedale - Nei nosocomi ticinesi ci sono cinque nuove persone affette dalla malattia. I pazienti Covid ricoverati salgono così a 102 in tutto, di cui 14 si trovano nell'unità di terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Settimana scorsa l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 70,2 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 64 anni e il più anziano 89.

A scuola - Nel nostro cantone si contano poi due nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Si tratta di una classe delle scuole elementari di Ascona e una delle elementari di Riva San Vitale. I confinamenti attualmente in atto sono 24 in totale.

Gli anziani - Nelle case di riposo non si registrano nuovi contagi. I residenti positivi sono attualmente tre, suddivisi in due diverse strutture. L'Associazione dei direttori delle case anziani della Svizzera italiana indica che «dei tre residenti positivi, due non sono vaccinati e uno risulta vaccinato con due dosi».

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che 244'862 persone, ovvero il 69,8% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose).



