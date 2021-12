Qualche fiocco di neve in arrivo in serata?

LUGANO - Una piccola parentesi dai contorni invernali, anche se solo per poche ore, è quanto potrebbe riservare la serata tra sabato e domenica, anche nelle regioni più a sud.

Quel poco di sole che ha fatto la sua timida comparsa questa mattina nei nostri cieli cederà nel pomeriggio il passo all'arrivo delle nuvole (già ben presenti nell'Alto Ticino) che, si legge nel bollettino di MeteoSvizzera, verso sera dovrebbero portare qualche debole precipitazione «a carattere nevoso» sopra i 600 metri.

Sarà, come detto, solo una parentesi. La giornata di domani si annuncia infatti piuttosto asciutta e con temperature massime di qualche grado più alte rispetto a quelle previste per oggi. Qualche fiocco in più è invece previsto per mercoledì, il giorno dell'Immacolata, con possibili nevicate fino a basse quote.