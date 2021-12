Gli affitti non sono mai stati così cari

BELLINZONA / ZURIGO - Affittare un alloggio in Svizzera non è mai stato così caro: nel mese di novembre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono aumentate dello 0,2% rispetto a ottobre e dell'1% su base annua.

Le variazioni sono calcolate sulla base di un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con la ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Nel mese in rassegna il parametro si è attestato a 116,1 punti, salendo al massimo rilevato da quando viene calcolato, cioè dal 2009.

Il dato nazionale nasconde una realtà regionale assai stratificata. Il Ticino ricalca la tendenza generale (+0,2% mensile, +0,8% annuo), mentre i Grigioni mostrano progressioni ben più marcate (rispettivamente +2,5% e +5,8%). Zurigo segna +0,5% e +1,4%, mentre alcuni cantoni mettono a referto un calo.

A livello di città spiccano le diminuzioni di Zurigo (-0,9% e -0,5%) nonché Ginevra (-0,8% e -1,9%), mentre Lugano presenta una contrazione mensile dello 0,6% a cui fa da contraltare la progressione del 2,3% rispetto a novembre 2020. Coira non figura fra le singole città considerate.

Negli ultimi sei anni la curva dell'evoluzione degli affitti calcolati da Homegate appare sostanzialmente stabile a livello nazionale, con una lieve tendenza alla progressione negli ultimi mesi, mentre scende in Ticino, anche qui con leggero incremento nell'ultima parte. Nei sei anni precedenti i dati a sud delle Alpi, pur mostrando sbalzi, seguivano per contro lo stesso trend di fondo di quelli svizzeri.

Le informazioni su Lugano sono disponibili solo da fine 2015 e illustrano pure una tendenza pluriennale verso il basso, interrotta però nell'ultimo anno. I Grigioni - con dati pure disponibili solo dal 2015 - presentano invece una crescita che si è ulteriormente accentuata negli ultimi mesi.