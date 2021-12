Un altro sciopero italiano potrebbe bloccare i Tilo al confine

BELLINZONA - Dopo la dozzina già andati in scena in questo 2021, all'orizzonte si profila un nuovo sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano. La serrata è prevista venerdì 3 dicembre dalle 9.00 alle 17.00: in quel lasso di tempo, quindi, i collegamenti TILO potrebbero «subire ripercussioni» oltre confine. Nessun problema, invece, in territorio ticinese.

In particolare, potrebbero subire ripercussioni in Italia le linee TILO RE80, S10, S30, S40 e S50. «In caso di soppressioni - viene precisato in una nota odierna - il collegamento con l'aeroporto di Malpensa verrà garantito con bus sostitutivi con partenza e arrivo a Stabio e senza fermate intermedie.

Ipotizzando ripercussioni fino alla conclusione dello sciopero, TILO invita tutti viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor nelle stazioni.