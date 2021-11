In vista del Natale, dieci giorni di autosili gratuiti

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

MENDRISIO - La città di Mendrisio ha deciso di concedere, in vista del periodo prenatalizio, alcuni giorni di utilizzo gratuito degli autosili comunali di Via Franco Zorzi e di Via Municipio.

Una decisione presa, come comunicato dalla città stessa, «per favorire la clientela di negozi e commerci», come già avvenuto più volte in passato.

Tuttavia, ricorda il Comune, «i collaboratori di negozi, commerci e amministrazioni pubbliche, che usano recarsi al lavoro con l’auto» sono invitati «a non voler approfittare della facilitazione concessa, ma di lasciare alla clientela la possibilità di parcheggiare gratuitamente».