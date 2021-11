Senza ghiaccio: «Il Municipio intervenga»

CHIASSO - Arriva l'inverno e il ghiaccio scarseggia nel Mendrisiotto. Un guasto tecnico ha messo fuori gioco la pista di Chiasso, come riferito settimana scorsa da tio.ch/20minuti. Per almeno cinque settimane le società che usufruiscono dell'impianto rimarranno senza terra sotto i pattini.

Un problema che tocca almeno 500 tesserati di tre società sportive, e che interessa anche i consiglieri comunali del PPD. In un'interrogazione presentata oggi, Giorgio Fonio, Arianna Cattaneo, Davide De Donatis, Mauro Mapelli e Patrizia Wasser Polit chiedono al Municipio della città di confine di intervenire.

In particolare, si propone di erogare un sussidio straordinario ai tre club colpiti - Hockey Club, Club di Pattinaggio e Curling Club - per compensarli delle spese straordinarie a cui sono costretti a far fronte per le trasferte (in alcuni casi, le società devono organizzare trasferimenti fino ad Ambrì per le partite). La Città verrà in loro aiuto?