Nel weekend ticinese 255 casi e 14 nuove quarantene di classe

BELLINZONA - Sono 255 i ticinesi risultati positivi al Coronavirus nel fine settimana. Numeri praticamente raddoppiati rispetto al weekend scorso, quando se ne erano registrati 133. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento epidemiologico. Non si registrano nuovi decessi, che da inizio pandemia restano 1'008.

In ospedale - Ci sono dieci nuove ammissioni legate al virus nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati salgono dunque a 40 in tutto. Sei di loro si trovano nel reparto di terapia intensiva, uno in meno di venerdì.

Esplosione di casi a scuola - Si registrano ben 14 nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Quelle attualmente in atto salgono così a 23 in tutto. I nuovi confinamenti concernono una classe della scuola dell'infanzia di Bioggio, una della scuola dell'infanzia di Lumino, una delle elementari di Bironico, una di scuola dell'infanzia e una di elementare di Bioggio, due della scuola dell'infanzia di Bellinzona-Palasio, una delle elementari di Giornico, una di quelle di Mendrisio, una di Personico, due di Camorino, una della scuola media di Viganello e una della scuola media di Massagno.

Gli anziani - In miglioramento la situazione sul fronte case di riposo. Non si registrano nuovi residenti positivi, comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI). Con tre nuovi guariti, i residenti attualmente affetti dal virus sono 14.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che 240'867 persone, ovvero il 68,6% della popolazione, sono completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose), mentre sono 487'423 le dosi finora somministrate.



