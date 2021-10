Una star dei social per celebrare Ascona e i villaggi svizzeri

ASCONA - Sabato il borgo di Ascona ha ospitato uno degli influencer più famosi d'Italia: si tratta di Giovanni Arena, star di TikTok dall'alto di oltre un milione di follower e un libri di viaggi nella Top 10 di vendite di Mondadori.

La giornata ad Ascona - Arena ha passato una giornata in Ticino su invito dell’associazione “i Borghi più belli della Svizzera”, nell'ambito del lancio della nuova denominazione social dei borghi svizzeri @swissvillages. Insieme al noto instagrammer toscano Gabriele Colzi ha mostrato le bellezze del borgo affacciato sul Verbano al suo folto pubblico. Accompagnati dal presidente dell’associazione Kevin Quattropani e dalla municipale Michela Ris, i due influencer hanno postato le loro storie passeggiato sul lungolago e per le vie del borgo prima di visitare la mostra di Pistoletto al museo comunale.

Oltre alla meteo, di stagione anche il pranzo all'Hotel Castello a base di risotto alla zucca e dove gli ospiti hanno potuto ammirare il borgo dall’alto della torre, normalmente non accessibile al pubblico.



Il museo su TikTok - La visita al museo comunale è stata d’obbligo, non solo per la personale di Pistoletto ma anche per promuovere la nuova presenza su TikTok della struttura, una delle prime a livello ticinese a usare anche questo nuovo canale. La mostra antologica al museo comunale d’arte moderna, presenta oltre 40 opere, tra dipinti, quadri specchianti, installazioni e rare immagini d’archivio, dal 1958 al 2021. Si tratta della più esauriente personale dell’artista, mai realizzata in Svizzera, dal titolo significativo “La Verità di Michelangelo Pistoletto, dallo specchio al terzo paradiso”.

Chi è Giovanni Arena - Giovanni Arena è stato inserito dalla rivista Vanity Fair tra i personaggi più influenti per quanto riguarda i viaggi, tanto da valergli l’appellativo di “quello che viaggia”. L’influencer è reduce da un viaggio negli Emirati Arabi Uniti all’Expo di Dubai ed è ora in viaggio per il Circolo polare artico a Rovaniemi in Finlandia. Il suo viaggio (insieme all instagrammer Gabriele Colzi) si può seguire sia su TikTok che su Instagram. Giovanni ha anche scritto un libro, “Benvenuti in economy class” edito da Mondadori, già alla sua terza ristampa è tra i più venduti nella categoria viaggi.

Il progetto - Fondato nel 2015 a Lugano, “i Borghi più belli della Svizzera” identifica villaggi, borghi e piccole città svizzere (con un massimo di 2000 abitanti nel centro storico e 10mila nel comune) particolarmente belli e significativi dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico. Mira a proteggerli, promuoverli e metterli in rete. In questo modo, è riuscita ad aumentare il loro valore e a far conoscere questi luoghi ricchi di fascino a un vasto pubblico, sia in patria che all'estero. Oggi ne fanno parte 42 comuni svizzeri, oltre a un comune del Principato del Liechtenstein.

Dal 2017 l'associazione è affiliata alla Federazione internazionale dei villaggi più belli del mondo e dal 2019 fa parte del programma di turismo sostenibile dell’ONU “One Planet”. Quest’anno l’associazione ha pubblicato, con edizioni Favre e Casagrande, la sua prima guida ufficiale in tre lingue con prefazione del consigliere federale ticinese Ignazio Cassis.