Nel weekend 54 contagi in Ticino

LUGANO - Sono 54 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nel weekend in Ticino. Un dato in aumento rispetto alle scorse settimane. Lo comunica l'ufficio del medico cantonale, nel suo bollettino giornaliero.

Nei tre weekend precedenti, a titolo di confronto, i nuovi positivi si erano sempre mantenuti sotto le 40 unità. In totale sono 9 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale a causa del virus, di cui uno in cure intense. Non si registrano per fortuna nuovi decessi: il totale è fermo a 1007 casi dall'inizio della pandemia.

Situazione stabile anche nelle case anziani, dove non si registrano nuovi positivi, e nelle scuole del Cantone. Sul sito del Decs non sono state annunciate nuove quarantene di classe. Sono tre al momento le sezioni in cui è in vigore il confinamento, due nelle scuole d'infanzia e una alle elementari.