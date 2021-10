In Ticino altri 20 contagi

BELLINZONA - Numeri leggermente in salita sul fronte Covid in Ticino. Tra martedì e mercoledì l'ufficio del medico cantonale ha registrato 20 nuovi contagi, in aumento rispetto al giorno precedente (quando i nuovi casi erano stati 18).

Il bollettino odierno del Dss segnala anche due nuove ospedalizzazioni, che portano a 9 il totale dei pazienti ricoverati a causa del virus negli ospedali ticinesi. Uno di questi si trova attualmente in cure intense.

Non si registrano per fortuna nuovi decessi. Il totale resta fermo a 1007 dall'inizio della pandemia nel nostro Cantone.

Situazione stabile anche nelle scuole: il sito del Decs non segnala nuove classi in quarantena. Attualmente sono sei le sezioni scolastiche sottoposte a confinamento, tre alle elementari e tre nelle scuole dell'infanzia. Nelle case anziani non si registrano nuovi contagi né decessi. Otto persone sono morte per cause diverse dal Covid, tra ieri e oggi.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min