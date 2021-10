Latte appena munto disponibile tutto il giorno

STABIO - Entrerà in funzione domani (alle 10.00) e rimarrà attivo fino al 23 dicembre. Poi, essendo un progetto pilota, si vedrà.

A Stabio, in Piazza Maggiore, è installato un distributore di latte fresco. Anzi freschissimo, visto che dalle 8.45 di ogni giorno chiunque lo vorrà potrà acquistare del latte munto solo qualche ora prima. «Non essendo sottoposto a trattamenti termici, prima del consumo sarà necessario scaldarlo ad almeno 72°C per almeno 15 secondi. Dopo essere stato scaldato il latte deve essere conservato in frigo e consumato entro due giorni», si legge sulla pagina Facebook del Museo della civiltà contadina di Stabio, promotore e finanziatore dell'iniziativa assieme al Dicastero cultura di Stabio.

Il latte costa un franco al litro e può essere acquistato in decilitri (10 centesimi al decilitro). L'importo massimo per erogazione è di due franchi (il distributore non dà resto), mentre la quota di latte disponibile giornalmente è di 30 litri. È necessario portare con sé la propria bottiglia o contenitore.

Il latte può essere acquistato sette giorni su sette, durante tutto il giorno. Solamente dalle 7.45 alle 8.45 il servizio verrà sospeso per la pulizia giornaliera della macchina e per consentire la riconsegna in fattoria del latte del giorno precedente - destinato all'alimentazione dei vitelli - e il ritiro del latte del giorno, appena munto, fornito dall’Azienda agraria cantonale di Mezzana.