Un weekend all'insegna del movimento

LUGANO - Lo scorso weekend a Lugano si è tornati a rivivere giornate di festa all’insegna del movimento, come in passato. Il desiderio di muoversi e di divertirsi è stato infatti condiviso da oltre mille partecipanti a Ladies Run Ticino e Walking Lugano, che hanno entusiasticamente animato le strade del centro e quelle dei percorsi tracciati nel Luganese. Gli organizzatori sono dunque riusciti anche in un periodo difficile a dare un segnale di positività, pur rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.

Sabato la "corsa delle donne" - Nel tardo pomeriggio di sabato, Ladies Run Ticino ha dato inizio al weekend di festa all’insegna del movimento con la proposta della tradizionale corsa delle donne di 5 o 10 km, che dopo la pausa forzata del 2020 è ritornata ad animare le vie cittadine in una veste innovativa serale. Sempre molto pittoresco lo sfilare delle moltissime ragazze e donne in rosa sul Lungolago. Oltre al divertimento e a una sana corsa in compagnia, l’evento ha pure premiato le più veloci delle varie categorie. In assoluto la vincitrice della categoria 10 km è stata Evelyne Dietschi, nota podista delle SAL Lugano che ha già al suo attivo partecipazioni ai Campionati europei e titoli svizzeri. Nei 5 km invece miglior tempo per Laura Casanova.

Domenica le camminate aperte a tutti - Domenica mattina il Raiffeisen Walking Lugano si è presentato al pubblico nella sua consueta vesta non competitiva. Le partenze dei percorsi Relax, Panorama e Special Olympics dal centro città e quelle da Melide e da Agno hanno dato la possibilità di scoprire molti quartieri della città, così come splendide zone del Luganese. Arrivo per tutti in Piazza Manzoni, per ritirare il pacco gara e per ritrovarsi tra amici dopo una pausa durata quasi due anni.

Il prossimo appuntamento di Walking Lugano è già previsto per domenica 15 maggio 2022.

Foto Garbani