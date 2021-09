Radar, ecco dove saranno piazzati

LUGANO - Puntuale come sempre, anche questo venerdì è arrivata, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, la lista delle località in cui saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 13 settembre al 19 settembre nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Cadenazzo

Bellinzona

Distretto di Riviera

Lodrino

Biasca

Distretto di Vallemaggia

Bignasco

Distretto di Leventina

Polmengo

Pollegio

Airolo

Distretto di Locarno

Losone

Arcegno

Ascona

Riazzino

Distretto di Lugano

Davesco-Soragno

Besso

Agno

Morcote

Paradiso

Melide

Pregassona

Breganzona

Ruvigliana

Magliaso

Pura

Ponte Tresa

Gravesano

Bioggio

Melano

Cantonetto

Molino Nuovo

Centro

Distretto di Mendrisio

Balerna

Mendrisio

Castel San Pietro

Genestrerio

Stabio

Vacallo

Controlli della velocità semi-stazionari

Brione s/Minusio

Lugano

Curio