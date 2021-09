Venticinque food truck riuniti in un solo piazzale

TESSERETE - Il prossimo weekend - venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 - avrà luogo in Capriasca il primo Street Food Festival. La manifestazione si svolgerà presso il piazzale delle scuole elementari di Tesserete (ex caserma). L’offerta è sostanziosa. Parteciperanno infatti 25 food truck provenienti da tutto il Ticino e che permetteranno agli avventori di scoprire alcune sfiziose proposte culinarie in grado di soddisfare tutti i palati.

Durante l’evento saranno inoltre previsti diversi momenti di intrattenimento sia per i grandi che per i più piccoli. Il programma prevede un concerto (venerdì alle ore 20:30) della pop rock & blues acustic night di Paolo Fabris e Paolo Molinari. Mentre per sabato è previsto un DJ set ad accompagnamento dell’aperitivo e un concerto, come il giorno prima alle ore 20:30, dove si esibirà la cantante e autrice Charlie Roe. Per i bambini, fuori dall’area dell’evento ma nelle immediate vicinanze, sarà disposto un divertente gonfiabile.

Venerdì si potrà entrare dalle ore 18:00 e l’evento proseguirà fino alla mezzanotte. Sabato è previsto anche il pranzo, si potrà quindi accedere dalle ore 11:30 e l’evento proseguirà sempre fino alla mezzanotte. Domenica si entrerà alle ore 11:30 e sarà possibile fermarsi fino alle 16:00.

Per chi ha sedici anni o più, l’accesso all’evento è consentito con certificato Covid-19 valido. Vale a dire che sarà necessario dimostrare di essere completamente vaccinati, o guariti (con malattia confermata da test PCR) oppure essere risultati negativi al test per il COVID-19. Per i vaccinati non è necessario siano passati 14 giorni dalla seconda dose. All’interno dell’evento non ci sarà l’obbligo d'indossare la mascherina.