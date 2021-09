La vaccinazione è scesa per le strade ticinesi

CANOBBIO - È partita oggi la campagna di vaccinazione itinerante ticinese: la postazione mobile è attualmente attiva presso il campus di Trevano (fino alle 18). È la prima delle ventotto località che saranno toccate nei prossimi ventotto giorni.

La vaccinazione “on the road” è una delle quattro novità che le autorità sanitarie cantonali avevano annunciato la scorsa settimana per dare nuovo slancio alla campagna. Si tratta di un'unità mobile, in cui tutti gli over 16 hanno la possibilità di vaccinarsi senza appuntamento o comunque di ottenere informazioni.

Le varie tappe comprendono zone con forti afflussi quotidiani di lavoratori e studenti, come pure località discoste. L'obiettivo è di effettuare un centinaio d'inoculazioni al giorno, per un totale di quasi tremila.

Le altre novità - Come detto, per la campagna di vaccinazione ticinese sono quattro le novità previste. Oltre alla postazione itinerante, si contano infatti l'estensione delle vaccinazioni in farmacia, la possibilità di recarsi senza appuntamento al centro di Giubiasco e una giornata dedicata agli adolescenti (in programma domenica 5 settembre).

Ti-Press (Elia Bianchi)